سانت إيتيان الفرنسى يعتذر رسمياً لإدارة الزمالك على تصريحات رئيس النادى

قدم نادى سانت إيتيان الفرنسى اعتذارا رسميا إلى نادي الزمالك بعد التصريحات الأخيرة التي اتهم خلالها رئيس النادي الفرنسي أفراد داخل القلعة البيضاء بأنهم طلبوا عمولات مقابل انتقال المهاجم مصطفى محمد للنادي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

في خطاب رسمي وصل إلى نادي الزمالك، قدم نادي سانت إيتيان اعتذاره لنادي الزمالك بشأن تصريحات رولاند رومير رئيس النادي، ويؤكد أنه كان يقصد الوكلاء وأصحاب المصالح الذين تدخلوا فى عملية التفاوض للتعاقد مع مصطفى محمد، وليس أى مسؤول فى نادي الزمالك، وتؤكد إدارة سانت ايتيان على تقديرها لنادى الزمالك ومجلس إدارته وحريصه على مواصله التعاون بين الناديين.

وأعلن نادي الزمالك غلق ملفب احتراف مصطفى محمد في النادي الفرنسي، بعد تصريحات رئيسه الأخيرة.

وعرض سانت إيتيان على الزمالك تقسيط مبلغ الـ5 ملايين دولار المطلوبة فى صفقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك، حيث تمسك الأخير بالحصول على المبلغ كاملا و"نقدا" لاتمام الصفقة أو سيتم غلق الملف حاليا على أن يتم بيع اللاعب بعد أولمبياد طوكيو 2021، قبل أن تغلق المفاوضات تماما بعد تصريحات رئيس النادي.

وكان رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، قد قال إن هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات تليفزيونية: "سأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص في حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة، ولن أتحدث فى ذلك الملف في الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية".

وتابع: "مصطفى محمد لاعب جيد ونرغب في الحصول على خدماته، ولكن الوقت يجرى وضيق، وسنتراجع عن الصفقة لو لم يوافقوا خلال ساعات للتعاقد مع بديل".

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي: "لو فشلت الصفقة في الوقت الجاري لن نقوم بالتعاقد مع مصطفى محمد لأننا سنقوم بالتعاقد مع لاعب آخر، وسنغلق ملف المفاوضات مع لاعب الزمالك".

وتابع: "لم أتواصل مع شخص بعينه في نادي الزمالك، ولكن تواصلت في البداية مع رئيس النادي الذى تُوفّى، وبعد ذلك وكيله آدم وبعد ذلك أيمن يونس".