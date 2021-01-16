بسبب أعمال التجديد.. سقوط عجلة من عربة سكة حديد في طنطا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٩٢٧ مكيف القاهرة الاسكندرية بحوش محطة طنطا سقطت عجلة من العربة الثانية من تركيب القطار من على السكة نظرًا لأعمال تجديدات السكة بتلك المنطقة. وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن تأخير القطار. وقامت الهيئة بتشغيل السكك البديلة وفصل العربة.

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