نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدينة الذهب أول مدينة متكاملة لتصنيع الذهب في مصر ونقله هائلة للتجار والمستهلكين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدينة الذهب أهاب رئيس جمهورية مصر العربية السيد “عبد الفتاح السيسي” على توفير جميع الموارد المالية الخاصة بإنشاء مدينة متكاملة خاصة بتجارة الذهب وصناعته بمصر، طبقاً لأحدث التقنيات بهذا المجال التي تعكس تاريخ مصر الحضاري المتميز، بهذه الصناعات الحرفية اتي تحتاج دقة ومهارة، وعلى نفس النمط من خلال توفير كافة مستلزمات الانتاج والصناعة، وجميع المعارض الراقية، ويقوم بتدريب العمالة وتحسين مهاراتهم، مع مراعاة كافة الاتجاهات اللوجستية من خلال الحرص على اختيار شبكة من المحاور والطرق الجديدة لكي يكون من السهل القيام بها ويتمكن من خلالها القيام باستقبال الزائرين بأي وقت للاستفادة من السلع المتنوعة الموجودة به.

قرارات السيسي فيما يتعلق بمدينة الذهب

كشف وزير التموين المصري منذ أسابيع ماضية عن كافة المخططات الجديدة، التي تعمل على دعم منظومة صناعة الذهب المختلفة بمصر، من خلال سعي الدولة للقيام بإنشاء مدينة متكاملة والتي تقام بمدينة العبور، وسوف يتم إنشاء المدينة على حسب المخطط التي أعلنوا عنه في السابق للقيام بتشييد حوالي 400 ورشة فنية خاصة بالإنتاج، وحوالي 159 ورشة جديدة لتعليم الشباب فضلاً عن المدارس التعليمية الضخمة.

كما أن المتحدث الرسمي أشار بتصريحات خاصة بأن المدينة سوف تضم معرض مستمر طوال أيام العام، خاصة بصناعة المنتجات، بالإضافة لوجود مساحات شاغرة متعلقة بتجار الذهب في كافة أنحاء مصر، وأكد على أن قد تم الانتهاء من دراسة المشروع التي تضم تكلفة المشروع وجميع مصادر التمويل الخاصة بالمدينة، على أن يتم البدء بالخطوات التنفيذية للمشروع بعد أن يتم تتمكن وزارة الإسكان لقطعة من الأرض لإقامة المشروع.

قد جاء ذلك بعد أن تم عقد اجتماع الرئيس صباح اليوم مع رئيس الوزراء ووزير البترول وكذلك وزير التموين ومستشار رئاسة الجمهورية من أجل التخطيط العمراني وتحديد الميزانية المشروع للقيام به.