فيديو.. خالد عكاشة: إدراج أمريكا لـ حسم بقائمة الإرهاب تصحيح لأوضاع كثيرة

جدة - نرمين السيد - قال خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر ستستفيد بلا شك من إدراج الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيمى حسم وولاية سيناء على لائحة الجماعات الإرهابية، باعتبار أن مصر تتحدث الآن عن ثلاثة إدراجات لتنظيمين إرهابيين ثم لشخصيات.





وأضاف عكاشة، فى لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON"، أن التصنيف يعطى لمصر كافة الصلاحيات، لملاحقة ومتابعة أفراد التنظيمين فى كل مكان فى العالم، كون كل دول العالم تعترف بأن هذه التنظيمات إرهابية، ومن ثم يمكن لمصر الاستفادة بذلك أثناء التتبع الدولى لهذه العناصر.

وبين رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قرار إدراج واشنطن تنظيمى "حسم" و"ولاية سيناء" فى قوائم الإرهاب قرار بالغ الأهمية، حيث تمثل حركة حسم الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بالإضافة لولاية سيناء.

وأشار إلى أن الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية، يمثل أعلى قائمة فى التصنيف الخاص بالإرهاب الدولى فى الولايات المتحدة، لأن عملية التصنيف تخضع لدرجة عالية من التدقيق والتحرى الكامل للمعلومات، ولا يمكن أن يدرج كيان إرهابى أو دولة أو قيادات ضمن هذا التصنيف إلا بشفافية كاملة.

وتابع: "الأمر هنا لا يتعلق فى التصنيف بالإخوان أو بأشخاص معينة، فالكيانات المدرجة فى هذه القائمة تشمل كيانات بوجه عام فى شرق أسيا وإفريقيا، مرورا بحزب الله ومؤخرا فى ذات التقرير جماعة الحوثى".

وتابع: "لو لم يكن هناك أدلة ثبوتية حقيقية لن تتم عملية الإدراج، ومن ثم تنظر كافة الدول والدوائر الدولية لهذا التقرير الأخير بعين الاعتبار والاهتمام، لكونه أهم تقرير والأرفع مستوى، حيث يتم نشره على مواقع الولايات المتحدة عبر وزارتى الخارجية والخزانة، وهو تدرج رفيع يثبت أهمية التثبت عبر الجهتين، من خلال مرحلتين، تبدأ من الخارجية الأمريكية ثم الخزانة، بالإضافة لإحالة الملف لوزارة العدل الذى يحيله للكونجرس بتوصية قضائية".

وأضاف عكاشة أن إقامة قيادات التنظيمين فى تركيا، يعطى لمصر الحق فى المطالبة بتسليمهم وخضوعهم للقضاء المصرى، لكى يمثلوا أمام القضايا وتعاد المحاكمات.

ولفت إلى أن عملية الإدراج تمنح مصر شرعية دولية فى حربها ضد التنظيمات الارهابية وهى إحدى الخطوات التى قابلت فيها مصر جدليات ونقاش لم يكن مريح للقاهرة، ومن ثم يعتبر الإدراج الأخير تصحيح لأوضاع كثيرة.