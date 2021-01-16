إعادة فتح 11 مسجدا بالقليوبية بعد غلقها لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

جدة - نرمين السيد - والمساجد التى أعيد فتحها هى: مسجد عباد الرحمن – المنشية شبرا الخيمة، ومسجد السلام - مدينة شبين القناطر شرق، ومسجد الرحمن الرحيم – الطريق السريع قها، ومسجد ابو بكر الصديق – الناصرية قها، ومسجد النور – كفر الجزار بنها، ومسجد الخلفاء - دملو بنها أول، ومسجد ابو بكر الصديق – ميت راضى بنها أول ومسجد الرحمن الشرقى - كفر مويس بنها ثان، ومسجد النور والرحمة – ساحل دجوى بنها أول، ومسجد الروح الأمين – ساحل دجوى بنها أول، ومسجد السلام – ميت الحوفيين بنها أول.

وقالت الوزارة -فى بيان الليلة- إن مديرية أوقاف القليوبية، كانت قد أفادت بأنه تم غلق هذه المساجد، لعدم التزام المصليين بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، بتاريخ 29/12/2020.

وأضافت الوزارة أن عددا من رواد هذه المساجد، تقدموا إلى مديرية أوقاف القليوبية بتعهدات وإقرارات التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم مخالفتها مرة أخرى.