جدة - نرمين السيد - والمساجد التى أعيد فتحها هى: مسجد عباد الرحمن – المنشية شبرا الخيمة، ومسجد السلام - مدينة شبين القناطر شرق، ومسجد الرحمن الرحيم – الطريق السريع قها، ومسجد ابو بكر الصديق – الناصرية قها، ومسجد النور – كفر الجزار بنها، ومسجد الخلفاء - دملو بنها أول، ومسجد ابو بكر الصديق – ميت راضى بنها أول ومسجد الرحمن الشرقى - كفر مويس بنها ثان، ومسجد النور والرحمة – ساحل دجوى بنها أول، ومسجد الروح الأمين – ساحل دجوى بنها أول، ومسجد السلام – ميت الحوفيين بنها أول.
وقالت الوزارة -فى بيان الليلة- إن مديرية أوقاف القليوبية، كانت قد أفادت بأنه تم غلق هذه المساجد، لعدم التزام المصليين بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، بتاريخ 29/12/2020.
وأضافت الوزارة أن عددا من رواد هذه المساجد، تقدموا إلى مديرية أوقاف القليوبية بتعهدات وإقرارات التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم مخالفتها مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح 11 مسجدا بالقليوبية بعد غلقها لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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