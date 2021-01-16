قال عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، شرف له، وتابع:" فهو شخصية عربية كبيرة وإضافة للعمل العربي المشترك"، مشيراً إلى أنه موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خاصة في منع التدخلات الأجنبية في ليبيا أظهرت السيادة العربية، مؤكدًا أن جميع التحركات المصرية دائمًا تصب في مصلحة الشعوب العربية، والبرلمان العربي يدعم هذه التحركات.
وأضاف "العسومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "ten"، أنه عرض على الرئيس برنامج البرلمان العربي، ووجه له الشكر على ما قام به خلال الفترة الماضية في الدفاع عن الدول العربية والامة العربية ودعمه للحق العربي، وهذا محل تقدير من البرلمان العربي الذى يركز على الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الحقوق والسيادة العربية، وفي التواصل مع البرلمانات الدولية لإيصال صوت القضايا التي نتبناها المتعلقة بسيادة الدول العربية ومنع التدخلات الخارجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرلمان العربى: موقف الرئيس السيسى فى أزمة ليبيا أظهرت السيادة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.