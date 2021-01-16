رئيس البرلمان العربى: موقف الرئيس السيسى فى أزمة ليبيا أظهرت السيادة العربية 

قال عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، شرف له، وتابع:" فهو شخصية عربية كبيرة وإضافة للعمل العربي المشترك"، مشيراً إلى أنه موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خاصة في منع التدخلات الأجنبية في ليبيا أظهرت السيادة العربية، مؤكدًا أن جميع التحركات المصرية دائمًا تصب في مصلحة الشعوب العربية، والبرلمان العربي يدعم هذه التحركات.

وأضاف "العسومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "ten"، أنه عرض على الرئيس برنامج البرلمان العربي، ووجه له الشكر على ما قام به خلال الفترة الماضية في الدفاع عن الدول العربية والامة العربية ودعمه للحق العربي، وهذا محل تقدير من البرلمان العربي الذى يركز على الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الحقوق والسيادة العربية، وفي التواصل مع البرلمانات الدولية لإيصال صوت القضايا التي نتبناها المتعلقة بسيادة الدول العربية ومنع التدخلات الخارجية.