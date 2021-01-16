انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأحد 17 يناير وأماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الأحد 17 يناير، وأشارت إلى أن الطقس معتدل نهاراً على الوجه البحري والقاهرة، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة كما أن الطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، ومعتدل بالسواحل الشرقية، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء ومعتدل على شمال الصعيد.

حالة الطقس الأحد 17 يناير وأماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح

وأضافت الأرصاد الجوية أن الأجواء ستكون شديدة البرودة ليلاً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء، كما تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، وذلك تزامناً مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وعن حالة الطقس الأحد 17 يناير ودرجات الحرارة المتوقعة، فسوف تكون 20 درجة على القاهرة للعظمى و11 للصغرى، أما الإسكندرية فتكون 17 للعظمى و10 للصغرى، أما نسبة الرطوبة على الوجه البحري والقاهرة فهي 75 للعظمى و40 للصغرى، وذلك كما في تقرير الأرصاد السابق.

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أماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح الأحد

كما تتساقط أمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناه، وجنوب سيناء مع اضطراب حركة الملاحة البحرية، والتفاصيل في التقرير التالي.