تسجيل أول إصابة لسلالة كورونا الجديدة بالدنمارك

سجلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد الجديدة والمعروفة بأسم "B.1.351501Y"، كما يطلق عليها البعض أسم" سلالة جنوب أفريقيا" نظرًا لأنه المكان الذي تم اكتشاف السلالة به لأول مرة، وجاء ذلك بحسب ما أعلنه معهد الأمصال الوطني الدنماركي، اليوم السبت الموافق 16 يناير 2021.

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الحالة المصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة لمواطن قادم من دبي

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية، أن معهد الأمصال أوضح في بيان صحفي تم تداوله بين وسائل الإعلام المختلفة بشكل عالمي، أن الحالة المصابة تم اكتشافها في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن لمواطن عاد مؤخرًا من إمارة دبي العربية.

سلالة جنوب أفريقيا متشابهة لسلالة بريطانيا "B1.1.7"

وقال المعهد إلى أن سلالة جنوب إفريقيا أكثر قدرة على الانتشار من السلالة القديمة، ومشابهة للسلالة المكتشفة في بريطانيا، المعروفة ."B1.1.7"



وفي سياق متصل سجلت الدنمارك، اليوم السبت، 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور.

مصاب بكورونا المتحور في كندا

وعلى صعيد أخر سجلت مقاطعة ألبرتا بكندا، سابقًا حالة من فيروس كورونا المتحور الذي كان قد رصِد في وقت سابق بجنوب أفريقيا، وهي أول إصابة من هذا النوع على الأراضي الكندية، حسبما أعلنت مسئولة السلطات الصحية فى المقاطعة، وأضافت وقتها الطبيبة دينا هينشاو مسئولة الصحة العامة في المقاطعة - عبر موقع الغريدات القصيرة "تويتر":"أن ألبرتا رصدت أول إصابة بفيروس كورونا المتحور الذي اكتشف في جنوب أفريقيا"، مضيفة أن المصاب الذي سافر إلى الخارج في الآونة الأخيرة يخضع حاليا لحجر صحي، وذلك وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت.