انفجار سيارة ومصرع 6 أشخاص من بينهم منتج معروف

لقى المنتج السينمائي محمود الفولي مصرعه، منذ قليل، حال انفجار سيارة، إثر اصطدامها بالحاجز الخرساني على محور 26 يوليو، الأمر الذي أدى إلى وفاة من كان بداخلها في الحال.

إنفجار سيارة على محور 26 يوليو

أمرت النيابة العامة بالجيزة بالتصريح بدفن 6 جثث، بينهم المنتج السينمائي محمود الفولي، بعدما لقى من بداخل السيارة مصرعه بسبب الإنفجار.

أكدت تحقيقات النيابة العامة، أن الحادث وقع بسبب السرعة العالية، فلن يتمكن سائق السيارة من السيطرة على عجلة القيادة التي اختلت بين يديه، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني، وحدوث ماس كهربائي امتد لخزان الوقود وتسبب في انفجارها.

وطلبت النيابة، سرعة تحريات أجهزة الأمن حول الحادث، للوقوف على أسبابه ومعرفة ملابساته، كما أمرت بالتحفظ على السيارة لفحصها، بمعرفة خبير من الإدارة العامة لمرور الجيزة، لبيان سلامة الفرامل من عدمه، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.

الجدير بالذكر، أن محمود الفولي أنتج فيلم شنطة حمزة للفنان حمادة هلال ويسرا اللوزي ومحمد ثروت ومن إخراج أكرم فريد، وتم إنتاجه عام 2017.