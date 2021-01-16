تفاصيل جديدة في قضية فتاة التيك توك مودة الأدهم

صرح صابر سكر محامي مودة الأدهم، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، أن موعد تجديد حبس موكلته للمرة الثانية سيكون يوم 26 من الشهر الجاري، وذلك على ذمة اتهامها بـ الإتجار في البشر"، وذلك بعد حصولها على البراءة مؤخرًا.

محامي مودة الأدهم: الحالة التفسية لوالد موكلتي تسوء كثيرًا

وأكد محامي مودة الأدهم في تصريحات صحفية، أن الحالة النفسية لوالد الفتاة تسوء باستمرار، خاصة بعد حبس ابنته على ذمة القضية السابق ذكرها، وعودتها إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، مشددًا أنه سيدفع بانتفاء التهمة عن موكلته خلال جلسة تجديد الحبس القادمة.

براءة مودة الأدهم من تهمة التحريض على الفسق



يذكر أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قضت ببراءة مودة الأدهم من التحريض على الفسق، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتغريمها 300 ألف جنيه، ولكن لم تسدد الأدهم الغرامة، وتقدمت بطلب لاحتساب تلك الغرامة من فترة الإكراه البدني التي قضتها داخل السجن.

قضية جديدة لمودة الأدهم

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب مودة الأدهم جريمة الإتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، من أجل الحصول من ورائهن على منافع مادية، وجاء ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من خلال جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

السجن بعد البراءة لمودة الأدهم



بعد مرور يومين فقط من حصول مودة الأدهم على البراءة في قضية التعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور، أمرت النيابة العامة بحبسها مجددًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما في قضية جديدة وهي "الإتجار بالبشر".