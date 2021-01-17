رئيس مدينة زويل: العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية

قال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا محمود عبد ربه، إن أكثر شيء نحتاجه فى مصر هو العمل الجماعي، لأنه السبيل لتحقيق أهداف التنمية التي تخدم المجتمع المصري.

وأضاف عبد ربه خلال حواره مع الإعلامي مصطفي المنشاوي مقدم برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أن العالم هو من يضيف للمجتمع من حوله.

وأشار إلى أن مساحة مدينة زويل تبلغ 200 فدان بها 4 معاهد بحثية بالإضافة للمبني الإدارى والثقافي، ومبني الجامعة، وسكن للطلاب يسع 2000 طالب، جاهز للسكن منهم 150 غرفة تسع 300 طالب، وهناك 93 غرفة سيتم تسلمهم فبراير المقبل.