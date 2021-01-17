جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بإشراف جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، حملة مكبرة بمدينة بيلا استهدفت مراكز الدروس الخصوصية، فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحفاظا على صحة الطلاب.





وأسفرت عن غلق 20 مركزًا للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير 11 محضرًا لعدم ارتداء كمامة. يذكر أن الحملات تأتى، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 فى المادة السادسة وبناء على قرار وزير العدل رقم 119 لسنة 2021 بتحويل رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بصفاتهم الوظيفية، وفى دوائر اختصاصاتهم صفة مأمورية الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. غلق 20 مركزا للدروس الخصوصية بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.