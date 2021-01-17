البحيرة تستعد لمواجهة الطقس السىء.. والمحافظ يطالب المواطنين بالتزام المنزل

جدة - نرمين السيد - ووجه آمنة، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة على فيسبوك، برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الإستعداد بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياة والصرف والرى وكافة الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول ، إلى جانب مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

وأشار إلى مراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها، على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلى لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.

وأكد، على قيام المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أى تجمعات للمياه أو الرمال عليها، والاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة .

وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة وكذا تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والرمال وعدم التوقف لأى سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية.

وناشد المحافظ أيضا، بتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وفصل التيار الكهربائى عن المنزل فى حالة الخطورة المحتملة، وعدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.