جدة - نرمين السيد - كما تعقد لجان الطاقة والبيئة، والنقل والمواصلات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، اجتماعات غدًا لمناقشة مقترحات بشأن مشاريع خطط عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى. وتواصل لجنة الشؤون الاقتصادية خلال اجتماعها غدا نظر الموضوع المدرج بجدول أعمالها فى اجتماعه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا .. لجنة الدفاع بمجلس النواب تناقش مشروعا بتعديل بعض أحكام قانون المرور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.