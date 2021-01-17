دينية البرلمان : إجراءات الاوقاف حافظت علي المساجد والمصلين من انتشار كورنا

أشادت النائبة سهير القاضي ، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب ، بالجهود والاجراءات التي اتخذتها وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، للحفاظ علي صحة المواطنين المترددين علي المساجد .

وأكدت القاضي ، ان وزير وزير الأوقاف ، لا يترك مناسبة الا ويقوم بدعوة الأئمة والعاملين بالأوقاف ، بضرورة الالتزام بكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو أذى الخلق، وأن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره.

دينية النواب وجهود الأوقاف

واشارت الي ان تلك الاجراءت ساهمت في استمرار فتح بيوت الله ، رغم ان الفيروس وصل الي حد الذروة مطالبة المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات التي اتخذتها الوزارة ليهل علينا شهر رمضان وبيوت الله مفتوحة امام المصلين والعباد ، حتي لا نتعرض لما حدث العام الماضي .

واوضحت ان وزير الاوقاف لم يكتفي بالتنبيه علي الائمة في المساجد فقط ولكنه حريص علي توجيه تعليماته للعاملين بديوان عام الوزارة ومديريات الاوقاف في مختلف المحافظات ، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والاخذ بجميع اجراءت التباعد الاجتماعي .

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وأشارت الي ان الاهتمام الكبير من وزير الاوقاف دليل كبير على جدية الدكتور محمد مختار جمعة لتطبيق العديد من الافكار التي هي من خارج الصندوق مؤكدة ان وزارة الاوقاف تعد اولي الوزارات التي نفذت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي كان أول قائد على مستوى العالم يطالب باتخاذ الخطوات الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا .