فيديو.. وزير قطاع الأعمال: تحديد حجم تعويضات عمال الحديد والصلب خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن العمالة لن يتم توزيعها، لأن أغلبها إدارى والدولة متخمة بالعمالة الإدارية.
وأوضح، أن كل الدراسات أوصت بإغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق تأخر.
وتابع: أنه مرتاح لقرار الإغلاق 100% وأنه سيتم إغلاق أى شركة لا يوجد أمل فى إصلاحها"..
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