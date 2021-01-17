فيديو.. وزير قطاع الأعمال: تحديد حجم تعويضات عمال الحديد والصلب خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن العمالة لن يتم توزيعها، لأن أغلبها إدارى والدولة متخمة بالعمالة الإدارية.

وأوضح، أن كل الدراسات أوصت بإغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق تأخر.

وتابع: أنه مرتاح لقرار الإغلاق 100% وأنه سيتم إغلاق أى شركة لا يوجد أمل فى إصلاحها"..