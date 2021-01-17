جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة صباح اليوم.





وتشير التوقعات إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتى دخول الليل. وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر، واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكندرية تعلن الطوارئ استعدادا للطقس السىء.. وتناشد المواطنين بتوخى الحذر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.