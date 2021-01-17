لمدة 3 أيام .. مجلس النواب يستأنف جلساته اليوم لمناقشة اتفاقيات وقوانين

جدة - نرمين السيد - يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، عقد جلساته العامة، ولمدة ثلاثة أيام، فى مستهل دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى؛ لبحث وإقرار ستة من القرارات الجمهورية الخاصة بالاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين؛ عقب مناقشة تقارير اللجان النواعية المختصة.





ويناقش مجلس النواب - وفق جدول أعمال اليوم الأحد - تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تتناول طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020.

كما يبحث مجلس النواب طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020.

ويناقش أيضا طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020.

ويبحث مجلس النواب - كذلك - طريقة إقرار الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع " الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020.

ويبحث المجلس أيضا: طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية “، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 27/10/2020 و 8 /11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020.