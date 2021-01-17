الأرصاد: طقس اليوم.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس على القاهرة والوجه البحري شمال الصعيد مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، وطقس دافئ على جنوب سيناء. أما الطقس ليلا فيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الاسكندرية 17 10
وادى النطرون 19 12
طنطا 19 11
شبين الكوم 20 11
دمنهور 19 11
بلطيم 16 10
مطروح 17 12
السلوم 17 10
سيوة 18 06
بورسعيد 19 10
دمياط 19 10
الزقازيق 20 11
المنصورة 19 11
الاسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 11
رأس سدر 20 10
نخل 18 03
نويبع 21 15
طابا 18 13
كاترين 13 05
الطور 21 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 23 13
مرسى علم 22 16
الفيوم 20 11
بنى سويف 20 08
المنيا 20 06
أسيوط 21 08
سوهاج 21 09
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 22 10
ادفو 22 11
أبوسمبل 22 11
الوادى الجديد 24 12
شلاتين 26 16
ابو رماد 25 15
حلايب 23 18
رأس حدربة 24 17
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