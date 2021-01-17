انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 17 يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سجل سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 استقرار ملحوظ بالأسعار، هذا بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك على مدار يومي الجمعة والسبت، وجاء سعر الدولار خلال التعاملات بالمركزي نحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، ويعتبر بنك SAIB أفضل البنوك من حيث سعر البيع للدولار بقيمة 15.69 جنيه، بينما بنك التعمير يأتي في مقدمة البنوك كأفضل سعر شراء للدولار بقيمة 15.63 جنيه.

سعر الجنيه مقابل الدولار

سجل متوسط سعر الجنيه المصري أمام العملة الخضراء اليوم الجمعة الأسعار التالية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي 15.62 جنيه 15.72 جنيه العقاري المصري العربي 15.63 جنيه 15.73 جنيه الكويت الوطني 15.63 جنيه 15.73 جنيه الإمارات دبي 15.63 جنيه 15.73 جنيه الأهلي المتحد 15.63 جنيه 15.73 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 15.63 جنيه 15.73 جنيه المصري الخليجي 15.63 جنيه 15.73 جنيه التعمير والإسكان 15.63 جنيه 15.73 جنيه البنك الأهلي 15.61 جنيه 15.71 جنيه بنك مصر 15.61 جنيه 15.71 جنيه البنك الأهلي اليوناني 15.60 جنيه 15.70 جنيه

أعلى سعر شراء للدولار

سجل سعر الدولار اليوم أعلى سعر شراء في 17 بنك منها “الكويت الوطني والمصري العربي والإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد والمشرق والمصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي والتعمير والإسكان”.

بينما سجل البنك الأهلي اليوناني اليوم أقل سعر للدولار، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه

وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري ووفقا لشاشة التداول كالتالي: