انت الان تتابع تفاصيل خبر شديد البرودة وأمطار .. بيان حالة الطقس اليوم الأحد 17 يناير على المدن المصرية ودرجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 17 يناير أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة علي السواحل الشمالية، معتدل علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ليلًا. حالة الطقس اليوم الأحد وستشهد مناطق من البلاد يصاحبها سقوط أمطار مثل “كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومطروح والسلوم والإسكندرية وبلطيم ورشيد”، وتنشط الرياح علي المنطقه الشمالية، تنشط الرياح علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتشدد الرياح علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلي عدم إنتظام الملاحة البحرية. كما ستشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ووسط وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة. حالة البحرين الأحمر والمتوسط البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط مضطرب بين المترين ونصف إلى 3 أمتار جنوبية غربية إلى شمالية غربية البحر الأحمر معتدل بين المتر ونصف إلى المترين شمالية غربية درجات الحرارة اليوم القاهرة 20 – 11

الإسكندرية 17 -12

طنطا 19- 11

دمنهور 19 – 11

مطروح 17 – 12

سيوة 18 – 09

دمياط 19 – 10

الممنصورة 19 – 11

الإسماعيلية 21 – 10

نخل 18 – 03

شرم الشيخ 22 -14

الغردقة 23 -13

مرسى علم 22 -16

الفيوم 20 -11

المنيا 20 -06

أسوان 22 -10

الأقصر 21 – 09 بيان الأرصاد الجوية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شديد البرودة وأمطار .. بيان حالة الطقس اليوم الأحد 17 يناير على المدن المصرية ودرجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.