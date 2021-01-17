فيديو.. الباز : الحكومة اتخذت القرار المناسب بشأن تصفية مجمع الحديد والصلب



جدة - نرمين السيد - وأضاف الباز فى برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق رجل شجاع بما يكفى لتحمل تبعات قرار تصفية مجمع الحديد والصلب. وتابع الباز، أن من يزعم أو يقول إن الحكومة المصرية تخرب ولا تعمر ولا تبنى، فلا يمكن لأحد تصديقه، لأنها تتخذ القرار المناسب لما فيه الصالح، خاصة وأنه تزامن مع قرار تصفية المجمع قرار بانشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب.

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