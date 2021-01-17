نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى كوبرى أكتوبر والسيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أعلى الدائرى القادم من الزراعى والمتجه لنفق السلام والوراق، كذلك الأمر أعلى البساتين فى الطريق المتجه لمنزل الأوتوستراد.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، أوضحت كثافة بالحركة عند محور صفط والمتجه لشارع ثروت لذلك يفضل سلوك محور أحمد عرابى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فإن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، كشفت عن كثافة عند محور الفردوس، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى السيدة عائشة فى الطريق القادم من مجرى العيون والمتجه للقلعة.

ولفت صابر إلى وجود بعض الكثافات أيضا بكوبرى أكتوبر أعلى الوصلة المعلقة، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى فتعمل بشكل جيد ومرضى.