وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل عدد من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية والتي بدأها بمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة متعددة الأغراض حيث بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن و بعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلي 44 % وحيث أوشكت أعمال الردم للمحطة التي تصل مساحتها نصف مليون متر2 علي الإنتهاء مع نهاية الشهر الجاري كما تابع الوزير أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي إنتهي منه حوالي 110 متر حتي الآن وينتظر الإنتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام كما إطلع الوزير علي إجراءات إختيار المشغل العالمي للمحطة لضرورة العمل بمعدلات الأداء العالمية في الشحن والتفريغ مع الإلتزام بكافة تعليمات وقوانين المحافظة علي البيئة

واستعرض رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الخطوات التنفيذية لإختيار مكتب عالمي لتنفيذ أعمال المحاكاه للمحطة وإرصفتها والممر الملاحي وحوض ترسانة السفن بالميناء وكذلك مخطط تدريب وتأهيل المرشدين علي قيادة السفن ورسوها علي أرصفة المحطة خاصة وأن تجهيز أعمال المحاكاه يعتبر أحد أهم المطالب لتجهيز الأعداد للتشغيل الآمن للمحطة

وأكد وزير النقل على أهمية اتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل حرصاً على أرواح العاملين مع ضرورة ارتدائهم لكافة وسائل الحماية، وكذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع كما أكد علي الإلتزام

بالانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام ٢٠٢١ لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، مؤكدا أهمية على المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع انشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 70%

كما تابع الوزير مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب ٥٤ (كوبري ٥٤) والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها ٢,٣ كم وعرضها ١٧,٦ متراً وتكلفتها الإجمالية ٩٠٥ ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 85.5 %.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية..

وفي ختام جولته تفقد الوزير مشروع إنشاء عدد 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (٢ كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز.