5 خطوات لاستخدام غسالة الأطباق دون تأثير على فاتورة الكهرباء

أوصى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ربات المنزل باتباع خطوات بسيطة أثناء استخدام غسالة الأطباق لاستهلاك كهرباء بدون التأثير على فاتورة الكهرباء الشهرية، على النحو التالي:
1. اشتر غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA
2. اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.
3. يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.
4. الحرص على الانتظار حتى تنتهي عملية غسل الصحون، كما لا بد من تجنب زيادة الحمل على الغسالة وتكديس الأطباق بداخلها؛ حتى لا تضطر لإعادة غسل الأطباق مرة أخرى وهذا يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطاقة.
5. تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة أطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.
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