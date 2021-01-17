بقيمة 9000 جنيه.. الجريدة الرسمية تنشر قرار موافقة وزير الدفاع الحصول على مسدس أردني

وافق الفريق أول محمد زكي؛ القائد العام للقوات المسلحة ؛ وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ على قبول إهداء مسدس jaws عيار 9 × 19 رقم 017268 - 16 ؛ موديل jtp- 9c ؛ صناعة أردني مقدم من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لرئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة بقيمة 9000 جنيه لصالح القوات المسلحة. وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار. نشر ذلك في الوقائع المصرية الرسمية ويعمل من تاريخ نشره . صدر في ٣٠ من ربيع الآخر عام ١٤٤٢ الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠.

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