الجمهور يتغزل في الإسكندرية.. ومغردون: النفسية بترتاح أمام البحر

تغزل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بمحافظة الاسكندرية، خاصة في فصل الشتاء بعد النوة التي ضربت عروس البحر المتوسط خلال الأيام السابق، وإعادة رونقها.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج الإسكندرية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

