حفيد صفوت الشريف: علمني جدي أن التسامح من شيم الأقوياء

نعى أحمد الشريف حفيد صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، رئيس مجلس الشورى الأسبق، جده الراحل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.
وقال أحمد الشريف: "علمني جدي،أن الامتنان والشكر واجب و مسؤوليه. فأنا شاكر لكل من شاركني العزاء جزيل الشكر. علمني ان التسامح من شيم الاقوياء، فكلما تسامحت زادت قوتي. علمني ان التحمل و المثابرة عقيده و ليست مربوطة بالمواقف".
وأضاف: "علمني ان أخاف الله في الناس، حتي لا يخاف الناس مني. علمني ان الكلمات اقوى من الكتابات، فأصبحت أفكر قبل الكلام. علمني ان الإخلاص لا يتجزأ، فهو في الله و المنزل كما في العمل. علمني ان العطاء كنز، يزداد بأنفاقة. علمني ان الوطنيه مبدأ و تكتسب، ليست حق للجميع. و في فراقه علمني، أن ما يبقي في الدنيا هو ما عملت و علمت".
وأضاف: "شكرا جدو علي كل دقيقه قضتها معك. بحبك و هتوحشني اوي".
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