بقرار وزارى.. تعديل حدود مدينتى القاهرة الجديدة والشروق

جدة - نرمين السيد - وبحسب القرار أصبح الحد الشمالى لمدينة القاهرة الجديدة "طريق القاهرة - السويس" بوضعه الجديد، كما تم تعديل حدود مدينة الشروق لتصبح حدودها الجنوبية "طريق القاهرة - السويس" بوضعه الجديد. ونص قرار وزير الإسكان على ترتيب التعديل لحدود مدينتى الشروق والقاهرة الجديدة، وإيداع ذلك بمأمورية الشهر العقارى، وإدراج التعديل بخريطة تنمية أراضی جمهورية مصر العربية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018.

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