النواب يختار 5 أعضاء لعضوية هيئة المكتب

جدة - نرمين السيد - اختارت هيئة مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، 5 أعضاء فى تشكيل اللجنة العامة، وهم: ضياء الدين داوود (مستقل)، أحمد فواد اباظة (أقدم الأعضاء بالبرلمان- نائب من دورة 1990)، أحمد خليل خير الله (حزب النور)، فريدى البياضى (المصرى الديمقراطى)، عمرو يونس (مستقل).





جدير بالذكر أن المادة 24 تنص على أن تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.