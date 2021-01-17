اعرف ميعادك.. تسليم 1.512 وحدة بـ جنة فى القاهرة الجديدة

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الرحاب، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 191، يوم الإثنين 2/1، ووحدات العمارة رقم 192، يوم الثلاثاء 2/2، ووحدات العمارة رقم 193، يوم الأربعاء 2/3، ووحدات العمارة رقم 194، يوم الخميس 2/4، ووحدات العمارة رقم 195، يوم الأحد 2/7، ووحدات العمارة رقم 196، يوم الإثنين 2/8، ووحدات العمارة رقم 197، يوم الثلاثاء 2/9، ووحدات العمارة رقم 198، يوم الأربعاء 2/10، ووحدات العمارة رقم 199، يوم الخميس 2/11، ووحدات العمارة رقم 200، يوم الأحد 2/14، ووحدات العمارة رقم 201، يوم الإثنين 2/15، ووحدات العمارة رقم 202، يوم الثلاثاء 2/16، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 2/17، ووحدات العمارة رقم 204، يوم الخميس 2/18، ووحدات العمارة رقم 205، يوم الأحد 2/21، ووحدات العمارة رقم 206، يوم الإثنين 2/22، ووحدات العمارة رقم 207، يوم الثلاثاء 2/23.
كما يتم تسليم وحدات العمارة رقم 208، يوم الأربعاء 2/24، ووحدات العمارة رقم 209، يوم الخميس 2/25، ووحدات العمارة رقم 2010، يوم الأحد 2/28، ووحدات العمارة رقم 2011، يوم الإثنين 3/1، ووحدات العمارة رقم 2012، يوم الثلاثاء 3/2، ووحدات العمارة رقم 2013، يوم الأربعاء 3/3، ووحدات العمارة رقم 2014، يوم الخميس 3/4، ووحدات العمارة رقم 2015، يوم الأحد 3/7، ووحدات العمارة رقم 2016، يوم الإثنين 3/8، ووحدات العمارة رقم 2017، يوم الثلاثاء 3/9، ووحدات العمارة رقم 2018، يوم الأربعاء 3/10، ووحدات العمارة رقم 2019، يوم الخميس 3/11، ووحدات العمارة رقم 2020، يوم الأحد 3/14، ووحدات العمارة رقم 2021، يوم الإثنين 3/15، ووحدات العمارة رقم 163، يوم الثلاثاء 3/16، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الأربعاء 3/17، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الخميس 3/18.
وقال المهندس أمين غنيم: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 166، يوم الأحد 3/21، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الإثنين 3/22، ووحدات العمارة رقم 168، يوم الثلاثاء 3/23، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الأربعاء 3/24، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الخميس 3/25، ووحدات العمارة رقم 171، يوم الأحد 3/28، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الإثنين 3/29، ووحدات العمارة رقم 173، يوم الثلاثاء 3/30، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الأربعاء 3/31، ووحدات العمارة رقم 175، يوم الخميس 4/1، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الأحد 4/4، ووحدات العمارة رقم 177، يوم الإثنين 4/5، ووحدات العمارة رقم 178، يوم الثلاثاء 4/6، ووحدات العمارة رقم 287، يوم الأربعاء 4/7، ووحدات العمارة رقم 288، يوم الخميس 4/8، ووحدات العمارة رقم 289، يوم الأحد 4/11، ووحدات العمارة رقم 290 يوم الإثنين 4/12، ووحدات العمارة رقم 291، يوم الثلاثاء 4/13، ووحدات العمارة رقم 292، يوم الأربعاء 4/14، ووحدات العمارة رقم 293، يوم الخميس 4/15، ووحدات العمارة رقم 294، يوم الأحد 4/18، ووحدات العمارة رقم 295، يوم الإثنين 4/19، ووحدات العمارة رقم 296، يوم الثلاثاء 4/20.
وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 297، يوم الأربعاء 4/21، ووحدات العمارة رقم 298، يوم الخميس 4/21، ووحدات العمارة رقم 299، يوم الأحد 4/25، ووحدات العمارة رقم 300، يوم الإثنين 4/26، ووحدات العمارة رقم 301، يوم الثلاثاء 4/27، ووحدات العمارة رقم 302، يوم الأربعاء 4/28.
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