مستشار وزيرة الصحة: تحور كورونا لن يؤثر على فعالية اللقاح

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الأعراض لا زالت ثابتة إلى حد كبير ولكن هذا بالنسبة للمرضى فى المستشفيات ولكن هناك أعراض خفيفة أو غير واضحة والأمر بحاجة إلى جمع بيانات لحالات العزل المنزلى، مضيفة أن التحور فى كورونا وارد ومتوقع ويحدث الأمر بالمئات من بداية الجائحة ولكنها تغيرات بسيطة فى تركيب الفيروس.
وأوضحت عاصم أن هناك تحاليل جينية يتم عملها للفيروس ولهذا أعلنت بعض الدول عن وجود سلالات جديدة لكورونا ولم تعلن دول أخرى عن ذلك، متابعةً أن من يصنع لقاح كورونا يتوقع أن يكون هناك تغيرات للفيروس ولهذا يعملون على أكثر أجزاء ثابتة فى الفيروس لتوقع التغيرات التى قد تحدث.
وأشارت إلى أن تحور الفيروس لن يوقف مدى فعالية اللقاحات وذلك حتى الآن لأن التغيرات غير متوقع أن تؤثر على فعالية التطعيم، وهو ما تم رصده حتى اليوم.
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