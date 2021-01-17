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يأتى ذلك فى ظل توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، وانطلاقا من الجهود الحثيثة التى تخطوها هيئة الدواء المصرية نحو التحول الرقمي، وميكنة كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة؛ بما يُسهم فى تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، ويحقق الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أشار الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تنظيم ورشة العمل بالتعاون بين كل من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية والإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وأن الهدف من الورشة هو تعريف ممثلى الشركات بإجراءات التحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان.
كذلك العمل على تسهيل خطوات التقديم الإكترونى الخاص بملفات الإدارة، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال الطلبات الخاصة بالملفات، وربطها بالقواعد المعلنة، وذلك بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونيا على مدار الساعة لسهولة استرجاعها.
كما أكدت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أن الورشة تضمنت التعريف بالمنصة الإكترونية، تنفيذ تدريب عملى على استخدام المنصة، الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالسادة ممثلى الشركات؛ حتى يتسنى لهم سهولة التعامل مع المنصة.
ويأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الإسراع فى تطبيق وهيكلة برنامج رقمنة كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة، و تفعيل نظام الحوكمة الرشيدة، وسرعة وجودة تقديم الخدمة، ودعم شركات الدواء، وتذليل كافة العقبات الإدارية التى كانت تواجههم، وهو ما ينعكس بدوره على نشاط سوق الدواء، ويساهم فى حصول المواطن على دواء آمن وفعال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدواء: بدء تأهيل الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية «برومات» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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