الدواء: بدء تأهيل الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية «برومات»

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية عقد أولى ورش العمل الخاصة بتأهيل الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية "برومات" لميكنة التقدم للحصول على الموافقات الخاصة بمواد التسويق والإعلان.





يأتى ذلك فى ظل توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، وانطلاقا من الجهود الحثيثة التى تخطوها هيئة الدواء المصرية نحو التحول الرقمي، وميكنة كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة؛ بما يُسهم فى تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، ويحقق الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أشار الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تنظيم ورشة العمل بالتعاون بين كل من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية والإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وأن الهدف من الورشة هو تعريف ممثلى الشركات بإجراءات التحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان.

كذلك العمل على تسهيل خطوات التقديم الإكترونى الخاص بملفات الإدارة، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال الطلبات الخاصة بالملفات، وربطها بالقواعد المعلنة، وذلك بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونيا على مدار الساعة لسهولة استرجاعها.

كما أكدت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أن الورشة تضمنت التعريف بالمنصة الإكترونية، تنفيذ تدريب عملى على استخدام المنصة، الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالسادة ممثلى الشركات؛ حتى يتسنى لهم سهولة التعامل مع المنصة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الإسراع فى تطبيق وهيكلة برنامج رقمنة كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة، و تفعيل نظام الحوكمة الرشيدة، وسرعة وجودة تقديم الخدمة، ودعم شركات الدواء، وتذليل كافة العقبات الإدارية التى كانت تواجههم، وهو ما ينعكس بدوره على نشاط سوق الدواء، ويساهم فى حصول المواطن على دواء آمن وفعال.