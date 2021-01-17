ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج «كرامة» ما يزيد على مليون و 237 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليون جنيه مصري ويستمر الصرف لهم بدءًا من اليوم الأحد ومستمر لمدة شهر كامل.
وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر بالكامل لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا .وأوضحت نيفين القباج أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. بدء الصرف لمستفيدي الدعم النقدي "كرامة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.