اليوم .. بدء الصرف لمستفيدي الدعم النقدي "كرامة"

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات برنامج الدعم النقدى «كرامة» عن شهر يناير للمستفيدين من البرنامج اليوم الأحد وغدًا الإثنين.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج «كرامة» ما يزيد على مليون و 237 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليون جنيه مصري ويستمر الصرف لهم بدءًا من اليوم الأحد ومستمر لمدة شهر كامل.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر بالكامل لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضحت نيفين القباج أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.