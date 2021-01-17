واتساب يتصدر تويتر.. ومغردون: واتساب بيعتذرلنا

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر #واتساب، وذلك بعد نشر واتساب عدة قصص يرد بها على الهجمة الشرسة التى تعرض لها بعد التحديثات الجديدة.

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى:

-واتساب منزّل أربعة ستوريز وشكله نفسيته تعبانة ولسة مفركش مع فيسبوك النهاردة.

-بسبب سياسته الجديدة.. واتساب يواجه أول تحد قانوني في أكبر أسواقه.

#صدى_البلد #البلد

-الواتس اب بيعتذرلكم انا ضحكت بجد #WhatsApp #واتساب.

-بعد الهجمه الكبيره على تطبيق #واتساب بسبب سياستهم الاخيره وتوجهه الناس الي تطبيقات منافسه ابشركم واتساب تراجعوا عن سياستهم اللي تنتهك الخصوصيه وماراح يحذفون الارقام اللي ماتوافق والغوا السياسه الجديده بشكل كامل يعني حتى اللي وافقوا لايخافون لان خلاص كل شي انلغى تطمنوا خلاص.

-تطبيق واتساب يرجئ تعديل قواعد الخصوصية بعد احتجاجات المستخدمين.

فيما نشر تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp "ستورى" عاجلة لجميع مستخدميه، يشرح فيها أن التطبيق لا يقوم بمشاركة البيانات الخاصة بالمستخدمين مع تطبيق فيسبوك، خاصة جهات الاتصال الخاصة بمستخدميه فى التطبيق والتى تشمل أرقام هواتف المستخدمين على التطبيق، بالإضافة إلى أنه لا يقوم بمشاركة الموقع الجغرافى كما لا يقوم بحفظ البيانات الخاصة بالموقع.

وفى استجابة من التطبيق للهجوم الكبير عليه وموجة الغضب التى اجتاحت مستخدمى تطبيقات الدردشة فى العالم، والتى أدت إلى هجرة المستخدمين إلى تطبيقات أخرى، قال واتسآب: "إنه لا يقرأ أو يستمع إلى المحادثات الشخصية للمستخدمين كما أن هذه المحادثات مشفرة من طرف إلى طرف ولا يمكن اختراقها أو التنصت عليها".

وأضاف التطبيق أنه ملتزم تمام الالتزام بخصوصية مستخدميه الذين يتراوح عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، كما أنه لا يقوم على الإطلاق بمشاركة بيانات مستخدميه مع تطبيق فيسبوك، خاصة المكالمات الشخصية أو الصور أو الرسائل الخاصة للمستخدمين".