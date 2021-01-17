أسعار الذهب اليوم الأحد 17-1-2021.. استقرار تام في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأحد 17-1-2021، استقرت الأسعار في الأسواق تزمنًا مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، بعدما تراجع سعر جرام الذهب ليصل إلى أدنى مستوى في هذا العام 2021.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها، الأمر الذي كان من شأنه عزوف العديد من المواطنين والشباب عن شراء الذهب، وكذلك إنعدام حركة البيع والشراء في سوق الصاغة.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق، وفقًا لآخر تحديث وصلت له الأسعار في سوق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعًا في مصر 803 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند 688 جنيهًا.