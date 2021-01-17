أسعار الذهب اليوم الأحد 17-1-2021.. استقرار تام في الأسواق

اسعار الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الأحد 17-1-2021، استقرت الأسعار في الأسواق تزمنًا مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، بعدما تراجع سعر جرام الذهب ليصل إلى أدنى مستوى في هذا العام 2021.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها، الأمر الذي كان من شأنه عزوف العديد من المواطنين والشباب عن شراء الذهب، وكذلك إنعدام حركة البيع والشراء في سوق الصاغة.
أسعار الذهب في مصر
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعًا في مصر 803 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند 688 جنيهًا.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند 917 جنيهًا، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيهًا، وأونصة الذهب 1827 دولار.
سعر جرام الذهب
شهد سعر جرام الذهب تذبذب كبير خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع بشكل جنوني على مدار العام الماضي، ومن ثم لاقى عدم استقرار في أسعاره، فتارة يرتفع والتارة الأخرى يتراجع قليلًا إلا أن الأغلب كان يرتفع بشكل كبير، ما أثار غضب العديد من المواطنين.
الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب تختلف تبعًا لمحلات الذهب، ومن محافظة إلى الأخرى، وكذلك مع إضافة المصنعية التي تختلف من تاجر إلى آخر.
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