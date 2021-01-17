صندوق دوت الخليج.. قاطرة تنمية لا تتوقف عن النجاح

بينما كانت عقارب الساعة تدق نحو الإنتهاء من شهر يوليو 2014 في الوقت الذي ما زالت تتوالي فيه الازمات المالية التي خلفها نظام الأخوان، جسد الرئيس عبد الفتاح السيسي خير قدوة لشعبه عامة والمقتدرين منهم خاصة عندما أعلن التنازل عن نصف ثروته وكذلك نصف راتبه، للتبرع لبلاده في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها، وذهب لبنك مصر بشخصه مناشدا شعبه بالتعاون في ظل هذه الظروف وتستعرض لكم دوت الخليج في السطور التالية كل ما تريدون معرفته عن صندوق دوت الخليج.

تاريخ إنشاء صندوق دوت الخليج

وفي شهر يوليو من نفس العام 2014 تم إلإعلان لاول مره عن إنشاء الصندوق، وخصص للصندوق رقم يحمل 037037 لكي يتبرع المصريون علي هذا الحساب من داخل مصر وخارجها،وكان لبيان الرئيس الذي القاه أثناء إفتتاح الصندوق أثرا بالغ في إثارة ذوي اليسر من المصريين للتبرع وعلي رأسهم رجال الأعمال، الذين بلغت مساهمتهم في الصندوق نحو خمسة مليارات جنيه.

وذهب بعض رجال الأعمال لأبعد من التطوع حيث قرروا بعد جلوسهم علي نفس مائدة الافطار مع الرئيس السيسي بعدو إفتتاح الثصندوق لاول مره، أقر العديد منهم من وضع أسهم شركاته وبعض مشاريعه بما يخدم مثر ومشارع البناء بهالا وإعادة هيكلة البني التحتيه، مما يعكس ذكاء القيادة السياسية التي إستهدفت الفئات الفاعلة و إستدعت دعم من يملك تقديم الدعم من أبناء الشعب.

عنوان صندوق دوت الخليج وكيفية التواصل مع الصندوق

خلف مساكن شيراتون بإمتداد طريق النصر، يقبع مقر هذا الصندوق الإقتصادي بمبني مجلس الوزراء، وبإمكان المواطن زيارة الموقع الرسمي للصندوق علي الرابط التالي، كما يمكن الإتصال بالصندوق عن طريق الرقم المختصر 15118،أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

أهداف صندوق دوت الخليج

-الغرض الأساسي من إنشاء صندوق دوت الخليج هو دعم الإقتصاد المصري والقضاء علي معدلات الفقر كلما أمكن، فجوهر الصندوق يستهدف دعم الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع المصري الاقتصادي المستمر والشامل والحد من الفقر.

-يهدف الصندوق للتنسيق بين مختلف القطاعات بمصر، والسير بالتوازي مع ألية التنمية المستدامة.

-إستهداف مشاركة القطاع الخاص مع الجهات الاحكومية.

-عقد شراكات بين القطاعات الدولبية والمحلية والإقليمية.

-معاونة جهود الدولة في مختلف المجالات

-تحقيق المشروع الإقتصادي للدولة

إنجازات صندوق دوت الخليج

-للصندوق دور كبير في محاولات إنهاء ظاهرة العشوائيات،حيث ساهم الصندوق بنحو 9 مليار جنيه في بناء مدن بشاير الخير، إضافة لباقي مساهمات الصندوق في توفير مساكن أمله ومتكاملة المرافق في هذه المنالطق ر العشوائية.

-شارك الصندوق بقيمة مليار جنيه في إنشاء مدن دوت الخليج بحي الأسمرات الموجودة في المقطم، والمشروع الذي يتكون من 429 عمارة تضم نحو 18 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لباقي المنشأت في المشروع من أماكن تجارية ومدن شبابية ورياضية، كما تم إ،شاء خدمات ترفيهية.

-للصندوق دور تأسيس العديد من الوحدات السكنية بحي الأسمرات بما يقارب 6300 وحدة سكنية.

-يرعي الصندوق ذوي الإعاقات في الدولة بما يضمن لهم حياة كريمة

-تولي الصندوق تكلفة 100 منحة دراسية للمتفوقين

يعمل الصندوق علي تطوير القري الفقيرة وإعادة تشكيل البني المتأكلة

-يخصص الصندوق مبالغ مالية للأرامل ومحدودي الدعم في الدولة

-ويقوم الصندوق بدور كبير في مواجهات تداعيات فيروس كورونا المستجد وكذلك متابعة إجراءت مكافحة العدوي، حيث قرر مجلس القضاء الأعلى تخصيص مبلغ 8 مليون و800 جنيه لدعم صندوق دوت الخليج لمساندة الدولة في تفادي الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد ، حيث وجه مجلس القضاء الأعلى مبلغ 8 مليون و800 جنيه لدعم صندوق دوت الخليج بهدف مساندة الدولة في تفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد

كوبري دوت الخليج

ساهم صندوق دوت الخليج في إنشاء محور روض الفرج، ويعد مشروعا وطنيا وصرحا ضخما يخدم المواطنين ويفصح عن قوة البني التحتية بتخطيطه وأنشأ هذا المشروع لكي يتم تخفيف الإزدحام المروري بالعاصمة القاهرة وتكلف نحو خمسة مليون جنيه، ويحتوي علي أكبر فتحة ملاحية، ويحوي 14 مدخلا بمنطقتي الدائري والمظلات، وتكلف هذا الكوبري قرابة خمسة مليار جنيه.

سيارات دوت الخليج

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشغيل الشباب وإيجاد حلول لمشكلة البطالة، قاام جهاز تنمية المشروعات الثغيرة بالتنسيق مع صثندوق دوت الخليج بتوفير 5000 سيارة نقل و1000 سيارة تاكسي بمختلف محاتفظات مصر.