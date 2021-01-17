مباريات اليوم فى الدورى المصرى

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بمواجهتين تنطلق المواجهة الأولى في تمام الساعة الثانية ظهرا، وتنتهي المباراة الثانية في تمام الساعة السابعة مساءا.

مباراة الأهلي اليوم



يحل فريق النادي الأهلي اليوم ضيفا ثقيلا على فريق البنك الأهلي مساء اليوم على استاد المكس في الأسكندرية.

ويدخل النادي الأهلي المباراة اليوم محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد ستة عشر نقطة، بينما يدخل البنك الأهلي المباراة برصيد سبع نقاط، محتلا المركز الثاني عشر.

استطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز في آخر مواجهاته قبل اليوم على فريق الإنتاج الحربي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، بالجولة السابعة، بينما يأتي فريق البنك الأهلي من تعادل مع فريق سموحة بنتيجة هدفين لمثلهما.

مباراة الإنتاج الحربي وسموحة



يستضيف فريق الإنتاج الحربي اليوم، فريق سموحة في مباراة من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري، ظهر اليوم على ملعب الأهلي

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السلام.

ويدخل فريق الإنتاج الحربي المباراة محتلا للمركز السادس عشر برصيد أربع نقاط، بينما يدخل فريق سموحة المباراة محتلا للمركز العاشر برصيد سبع نقاط.

تعادل سموحة في آخر مبارياته أمام فريق ابنك الأهلي بنتيجة هدفين لمثلهما، بينما هُزم الإنتاج الحربي أمام فريق النادي الأهلي بالجولة السابعة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هداف.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



الإنتاج الحربي – سموحة 2:30 ظهرا

البنك الأهلي – الأهلي 5:00 مساءا

حكام مباريات اليوم



يدير مباراة الإنتاج الحربي وسموحة اليوم طاقم تحكيم مكون من:

وليد عبد الرازق ( حكم ساحة)

خالد حسين (مساعج أول)

ماهر كمال (مساعد ثاني)

منير يوسف (حكم رابع)

وائل فرحان (حكم فيديو)

أحمد حامد فهيم (حكم فيديو مساعد)

بينما يدير مباراة البنك الأهلي والنادي الأهلي طاقم التحكيم الآتي:

محمد سلامة ( حكم ساحة)

يوسف البساطي (حكم مساعد)

أحمد صلاح (حكم مساعد ثاني)

محمد السعداوي (حكم رابع)

عمرو الشناوي (حكم فيديو)

صبري إبراهيم (حكم فيديو مساعد)

نتائج مباريات الأسبوع السابع من الدوري



سموحة 2-2 البنك الأأهلي

المصري 0 – 1 الزمالك

الأهلي 4 – 1 الإنتاج الحربي

غزل المحلة 1-1- أسوان

الجونة 2-0 الاتحاد السكندري

بيراميدز 3-0 المقاولون العرب

إنبي 2-1 سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش 1-0 وادي دجلة