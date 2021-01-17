نادر حمدي يصدر "جوجل" بعد حفل زفافه "صور"

نادر حمدي، الفنان الذي اشتهر منذ ظهوره مع فريق واما، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حفل زفافه أمس السبت على المنتجة سارة حسني الذي لفت أنظار السوشيال ميديا إليه.

حفل زفاف نادر حمدي

احتفل الفنان نادر حمدي بحفل زفافه في إحدى فنادق القاهرة الكبرى، وسط عدد كبير من نجوم الفن، دون مراعاه للإجراءات الإحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا، الأمر الذي كان من شأنه إثارة غضب العديد من المواطنين.

حالة من الغضب التي أثارها الفنان نادر حمدي بعد حفل زفافه الذي شهد حضور جميع أصدقائه من الوسط الفني، ضاربين بقرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا.

نادر حمدي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف نادر حمدي، ومنهم حاتم فهمي، محمد عطيه و خطيبته ميرنا الهلباوي، والفنان أكرم حسني، والممثل أحمد فهمي.

كما حضر الحفل كلًا من الشاعر تامر حسين وأيمن بهجت قمر، الملحن عزيز الشافعي، وأحمد إبراهيم، توما، والإعلامي ممدوح موسى، مصطفى محفوظ، محمد نور، أحمد الشامي، محمد سراج، هاني رمزي، شيكو، محمد سراج، كارمين سليمان وزوجها مصطفى جاد، والمنتج وليد منصور، والشاعر أمير طعيمة، أحمد جمال، وشيكابالا وآخرون .