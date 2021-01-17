قبل ما تفكر متدفعش … غرامات مختلفة لمن يتهرب من دفع ثمن تذكرة القطار

لكل درجة قطار غرامة مختلفة، هكذا تطبق هيئة السكة الحديد نظام الغرامات لكل من يفكر أن يتهرب من دفع ثمن التذكرة، ويستقل القطار دون دفع قيمة الدرجة التي اختارها والتي تتنوع ما بين قطارات الـ "Vip"، والقطارات الأسباني والفرنساوي، والقطارات المميزة والمطورة، والقطارات الروسية العادية، القطارات العاملة على خطوط الضواحي، بجانب الغرامات المقررة على استقلال العربات الـ (Top Vip).

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غرامة التهرب من دفع تذكرة القطار مضافة لثمن التذكرة الأصلي

ويتم تحصيل الغرامة من الراكب مضافة لقيمة تذكرة القطار ودرجته، و غرامة الامتناع عن دفع قيمة التذكرة تبلغ 20 جنيه بجانب الغرامة المقررة وفق درجة القطار.

وفي السطور التالية ننشر قيمة الغرامات وفق درجة القطار، والتي سيضطر المواطن الذي استقل قطارات هيئة السكة الحديد بدون تذكرة أن يدفعها:

قيمة غرامات "التزويغ" من دفع تذكر استقلال القطارات



. تبلغ غرامة استقلال العربات الـ TOP VIP بدون تذكرة تبلغ 100 جنيه.

. فيما تصل غرامة استقلال القطارات العاملة بنظام الـ vip بدون تذكرة إلى 40 جنيه.

. أما غرامة استقلال القطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي بدون تذكرة تصل إلى 30 جنيه.

. وتبلغ قيمة غرامة استقلال القطارات المميزة والمطورة بدون تذكرة 20 جنيه.



غرامة استقلال القطار الروسي بدون تذكرة



. وجاءت غرامة استقلال القطارات الروسية العادية (ذات التهوية الديناميكية) بدون تذكرة مبلغ 50 جنيه.

. وأخيرًا تبلغ غرامة استقلال القطارات العاملة على خطوط الضواحى بدون تذكرة 15 جنيه.

وجميعها مضافة لثمن التذكرة الأصلي.