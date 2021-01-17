موعد مباراة الاهلي اليوم والتشكيل المتوقع

يدخل النادي الأهلي اليوم مباراته امام فريق البنك الأهلي في الجولة السابعة من منافسات الدوري وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت وتقام المباراة علي استاد "المكس".

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

ويستعد المارد الأحمرفي مباراته اليوم حيث يسعي حصد الثلاث نقاط والاستمرار في نغمة الانتصارات المتواصلة للفريق خلال هذا الموسم ويأمل في حصد النسخة الحالية من مسابقة بطولة الدوري الممتاز ،و أن تمكن فى الفوز بـ 5 مباريات قبل مواجهة البنك اليوم بجانب تعادله فى مباراة واحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع

ويدخل مدرب الفريق مباراة اليوم حيث يرغب "موسيماني" في حسم هذه المباراة في ظل المستوي المميز الذي يسير به الفريق هذا الموسم ،وقد عاد مؤاخراً لاعبو الفريق الي التدريبات الجماعية بعد شفائهم من فيروس كورونا ،مثل مهاجم الفريق مروان محسن ومجدي"أفشة" وعمروالسولية ورامي ربيعة .حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات النادي الأهلي كان امام فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 4/1 وشهدت تألق من جانب المارد الأحمر ولاعبو الفريق، ، ليحتل فريق النادي الأهلي المركز الاول في ترتيب الدوري برصيد 16نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها الفريق، وكانت اخر مواجهات فريق البنك الأهلي أمام فريق سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ويمتلك النادي الأهلي في رصيد بطولاتة 42بطولة دوري ممتاز ويعتبر النادي الأكثر تتوجاً بهذه البطولة ،بينما نادي الزمالك يمتلك في رصيد من بطولة دوري ممتاز12 فقط ويسعي هو الأخر علي الفوز بهذا البطولة هذا الموسم علي غريمة المارد الأحمر لان الدوري بطولة غائبة عن دولاب بطولات الفارس الأبيض منذ عدة سنوات والاهلي هو المنتصر الوحيد والمكستح في هذه البطولة وتسمي البطولة المميزة لجماهير وعشاق القلعة الحمراء عبر السنوات ،وكان قد حصد الأهي منذ شهر جائزة"جلوب سوكر"كأفضل نادي في الشرق الأوسط.