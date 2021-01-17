بعد تشكيلها.. ماهى اختصاصات اللجنة العامة تحت قبة البرلمان؟

وقع اختيار رئاسة مجلس النواب، على النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ليكون أحد الأعضاء الخمسة الذين يختارهم مكتب المجلس، ليكون عضوا فى اللجنة العامة، والتى تعد أعلى غرفة داخل البرلمان، فما هى اختصاصات تلك اللجنة هذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي:

اللجنة العامة داخل البرلمان، تعد ذات أهمية كبرى، حيث أنها تتشكل برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كلًا من وكيلي مجلس النواب، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

خمسة أعضاء

كما تتكون تلك اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

جتماع دوري كل شهر

تقوم تلك اللجنة بعقد اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ووفقا للائحة الداخلية، لمجلس النواب تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

تتضمن اختصاصات اللجنة العامة مناقشة الموضوعات العامـة، والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

كما تختص اللجنة بدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

كما تمتلك تلك اللجنة العامة سلطة دعوة رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة، أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة