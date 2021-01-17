جدارة للتوظيف|بدء التقديم على الوظائف الإدارية بالنيابة العامة

تصدرت جدارة للتوظيف محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع بداية التقديم لوظائف النيابة العامة الإدارية من خلالها، منذ صباح اليوم الأحد الموافق 4 جماد ثاني 1442 هـ/ و17 يناير 2021، والمقرر أن يغلق باب التقديم يوم السبت الموافق 10 جماد ثاني 1442هـ/ و23 يناير 2021، في تمام الساعة 11 مساءًا.

وكانت النيابة العامة أعلنت عن توفير 671 وظيفة شاغرة منها 539 وظيفة متاحة للرجال، و 132 وظيفة للنساء، وجميعهم على سلم رواتب الموظفين العام بداية من المرتبة الرابعة حتى الثامنة، في مختلف مناطق المملكة لافتة أن التقديم سيكون بشكل إلكتروني عبر بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف.



في جدارة ..رابط التقديم على وظائف النيابة العامة



ولكل من يرغب في التقديم على وظائف النيابة العامة عليه الدخول على موقع جدارة الالكتروني للتوظيف والتسجيل فيه وعبر الرابط التالي:

https://eservices.mcs.gov.sa/Jadara3/(S(zpkqmbdsmmjtneqh21anbog5))/users/index.aspx

فيما استهدفت النيابة العامة بعض الفئات لشغل وظائفها، وأوضحت الشروط التي لابد أن تتوفر في المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على الوظيفة.



الفئات المستهدفة لوظائف النيابة العامة

. الخريجين والخريجات من الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

. الخريجين والخريجات من درجة البكالوريوس.

. الخريجين والخريجات من درجة الماجستير.

. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون المتقدم حاصل على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة ومايعادلها.

. توفير قرار معادلة صادر عن وزارة التعليم السعودية للحاصلين على الدرجات العلمية من الجامعات خارج المملكة.

. يجب إجراء عليهم اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وذلك للمتقدمين على وظائف المراتب السادسة والسابعة والثامنة.

. اجتياز المقابلة الشخصية، ويتم اختيار الشخص الحاصل على الأعلى نقاطًا.