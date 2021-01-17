الحكومة تنفى وجود أزمة بالغاز الطبيعى بمحطات الوقود

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن وجود أزمة بالغاز الطبيعى بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعى، مُشددةً على أن جميع المواد البترولية بما فيها الغاز الطبيعى متوافرة بمختلف محافظات الجمهورية دون وجود أى عجز، وأن جميع محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المحددة من قبل لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.





وفى إطار المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تتجه الدولة نحو إقامة المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يتواجد فى مصر نحو 210 محطات غاز طبيعى على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة، كما يوجد حوالى 80 مركزاً لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف التوسع فى تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، والإسهام بفاعلية فى الحفاظ على البيئة. كما ناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.

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