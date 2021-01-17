أمين التنسيقية: اختياري باللجنة العامة شرف لى.. وسنناقش كل القضايا

جدة - نرمين السيد - قال عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقب اختياره عضوا باللجنة العامة بمجلس النواب، إنه "شرف لى الاختيار ويقع على عاتق اللجنة قضايا هامة سيكون لنا نقاشات مثمرة بها وأوراق بحثية لأى قضايا قد تؤول لها".





وأضاف يونس، فى تصريحات له عقب اختياره، أن عضويته باللجنة بمثابة تكليف له فى ظل اختصاصات اللجنة، التى تناقش الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة، التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. وأوضح، أنه سيتم بكل دقة دراسة التقارير الدورية، التى تقدمها لجان المجلس للجنة العامة فى ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، مضيفا "سنقدم كافة الأوراق حيال أى دراسة تحال للجنة أو تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية".

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