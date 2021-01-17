بسبب كورونا.. الأزهر يعلن إيقاف جميع فعاليات التدريبات

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف، قرارًا إداريًا بوقف جميع فعاليات التدريبات بالأزهر الشريف، وألا يتم تفعيل أو تنظيم أى فاعلية تدريبية إلا بعد العرض المباشر على وكيل الأزهر.





بناء على القرار أعلنت عدد من المناطق الأزهرية، وقف تدريبات المعلم المساعد المقرر عقدها فى الفترة المقبلة. وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، منشورًا لكافة المناطق بجميع مالحافظات فى إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة المحافظة على الصحة العامة للمواطنين عمومًا وأبناء الأزهر الشريف خصوصًا بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا والوقاية منها. وتم إصدار عدد من التعليمات بهذا الشأن وهى.. - التواصل الجاد والمتابعة اليومية لقرارات وتصريحات ومنشورات وزارة الصحة والسكان العلاجية والوقائية، ونشرها بالإدارات والمعاهد الأزهرية. - إعداد منشور بالمستجدات العلاجية والوقائية الصادرة من وزارة الصحة والسكان دوريا للمعاهد الأزهرية. - التواصل الجاد بين الطرفين لإعداد قاعدة بيانات تضم (اسم - عنوان - رقم هاتف) الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وسيارات القوافل العلاجية المختصة بتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة بانحاء المحافظة. - إرسال منشور لجميع الإدارات والمعاهد الأزهرية يضم قوائم الأماكن المحددة لمتابعة العزل المنزلى بمحافظتكم. - تفعيل النشر الإلكترونى للمعلومات والقوائم بالصفحات الالكترونية للمناطق، والإدارات، والمعاهد الأزهرية. - بحث إمكانية تواصل مختص بكل إدارة تعليمية مع طبيب محدد من أطباء العزل المنزلى عبر الهاتف لسرعة التواصل لاكتشاف ومعالجة الحالات بالأزهر مباشرة. - العمل على مشاركة منشورات المعلومات الوقائية ضد فيروس كورونا من صفحة التواصل الاجتماعى (مبادرة الأزهر الشريف للتوعية بمخاطر الكورونا والعزل المنزلى) أو صفحة (الأزهر الشريف - طور نفسك) التابعين لمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وإشراف رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

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