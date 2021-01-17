مركز المعلومات ينشر إصدارا جديدا حول الاستثمارات الخضراء

جدة - نرمين السيد - وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى فى يناير 2021 أن 14% من إجمالى الاستثمارات العامة فى مصر فى 2021 ستكون فى مشروعات خضراء، والتى تتضمن مشروعات التحكم فى معدلات التلوث، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، ومشروعات إدارة الهدر المائى، ويتوقع الصندوق أن 30% من المشروعات المخطط لها فى العام المالى 2020/ 2021 ستراعى المعايير الجديدة للاستدامة البيئية.

جاء ذلك فى إطار تفعيل الاستدامة البيئية باعتبارها البعد الثالث للتنمية المستدامة -إلى جانب البعدين الاقتصادى والاجتماعي- وتعزيز الترابط والتكامل بينهم.