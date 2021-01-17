الضرائب: جدول زمنى لاستكمال منظومة الإجراءات المميكنة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الندوة الثالثة لمصلحة الضرائب بعنوان "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة" لتوعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة.

وأوضح أنه تم البدء فى هذا المشروع فى نوفمبر 2019 بالاشتراك مع شركات عالمية، وتم التشغيل الفعلى على ثلاث مراكز وهى مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة، حيث تم التطبيق على 11000 ممول.

وأضاف عبد القادر أنه فى إطار توجيهات وزير المالية بشأن التيسير على الممولين بهذه المراكز، والذين بدأ تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة عليهم اعتبارًأ من أول يناير الجارى وتعريفهم وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة وكيفية تقديم إقراراتهم الإلكترونية عليها يتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية بشكل دورى كل أسبوع لهم.

وقال رئيس المصلحة إن هناك جدولا زمنيا لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجيا فى بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة فى جميع المحافظات على أربعة مراحل على أن يجرى الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين طبقا لما هو وارد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، أن مشروع ميكنة ورقمنة الإجراءات عبارة عن منصة إلكترونية موحدة للممولين والمسجلين من خلال المنظومة يتم تشغيل 16 عملية عليها بحيث تسمح للممول والمكلف بالتسجيل على المنظومة، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا والدفع الإلكترونى بالإضافة إلى الطعن والاستفسارات والمراسلات مع المصلحة، وسيكون أيضا بإمكان مصلحة الضرائب القيام بفرض أو مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وكذلك إدارة الإيرادات ومكافحة التهرب، والقضايا وإدارة حسابات الممولين، ورد الضريبة والفحص الإلكترونى والتدقيق والتحصيل الجبرى، وهذا المشروع يضع مصر فى مرتبه عالية جدا فى المنطقة لأنها تقدم خدمات مميكنة للممولين والمكلفين وتعتبر مصر من الدولة العربية والإفريقية الرائدة فى ميكنة الإجراءات الضريبية.

ولفت إلى أنه تم البدء بثلاث عمليات أساسية فى مراكز كبار الممولين ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وهى التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرارات الإلكترونية والسداد الإلكترونى.

وأضاف السيد صقر هذه المنظومة المميكنة تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية، وتقليل عدد مرات تردد الممولين على المأموريات الضريبية، وتعمل على تحقيق الدقة والشفافية من خلال تقليل الاحتكاك بين الممول والعاملين بالمأموريه التابع لها الممول، حيث إن كل المعلومات عن الممول من مشتريات ومبيعات وفواتير وكل التعاملات الضريبية ستكون مُسجلة على المنظومة، ولن تحتاج المصلحه إلى تقدير ضريبة جزافيا على الممول لأن البيانات المُتاحة ستكون بيانات فعلية وحقيقية، ومن ثم سيترتب على ذلك أن الفحص سيصبح إلكترونيًا، وبالتالى لن تتم عمليات الفحص إلا فى حالات المخاطر العاليه التى يكون فيها تعاملات مع جهه أخرى تؤكد أن الممول الذى تعامل مع هذه الجهه لم يدرجها ضمن إيرادات إقراره.

وشدد على أن المراسلات والإخطارات بين المصلحة والممول من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ستكون لحظية، وسوف يأخذ الممول فرصته فى تحديد الموعد المناسب له للفحص، وكذلك سوف يكون للممول الحق فى طلب مد الأجل مرة أخرى وكل هذا سيكون من خلال نماذج مميكنة ستصل للممول بمجرد إرسالها من المنظومة إلى الممول على الفور.

وتابع السيد صقر الفرق بين منظومة الإقرارات الإلكترونية السابقة، والمنظومة الجديدة المطبقة كمرحلة أولى بمركز كبار ومتوسطى الممولين وكبار مهن حرة، حيث إن مصلحة الضرائب على المنظومة السابقة تقوم بتقديم خدمات رئيسية عبر منصات داخلية مختلفة، فهناك منصة لضريبة الدخل، ومنصة لضريبة القيمة المضافة، هذا بخلاف انفصال السداد الإلكترونى عن الإقرارات، كذلك فإن الإقرارات الخاصة بضرائب الدخل والإقرارات الخاصة بضرائب القيمة المضافة، ونماذج الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة كسب العمل كانت يتم تقديمها بشكل منفصل بعضه عن البعض الآخر.

ولفت إلى أن كل هذا انتهى فى الثلاث مراكز مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة core taxation system حيث سيقوم الممول بتقديم الإقرار والسداد وكل ما هو مرتبط بالإقرارات والنماذج الإلكترونية والسداد الإلكترونى من تأثير على حسابات الممولين والمسجلين فكل العمليات والإجراءات ستكون مرتبطة ببعضها البعض من خلال منظومة واحدة تضم تحت مظلتها نظامًا موحدًا يشمل كل العمليات الضريبية طبقا لإعادة هندسة الإجراءات والتى صدر عنها قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، هذا بالإضافة إلى عدد من النماذج، وكذلك السداد الإلكترونى، فلقد تم الربط بين الإقرارات الضريبية ومدفوعات الممول الضريبية سواء على ضريبة الدخل، وضريبة الدمغة، وضريبة القيمة المضافة على حساب الاستاذ للممول مما يسهم فى تسهيل العمليات الضريبية بالنسبة للمصلحة وتحقيق الميكنة الشاملة وإمكانية ربط المنظومة الجديدة بمنظومة الفواتير الإلكترونية والتى تمكن المصلحة من إعداد إقرار الضريبة على القيمة المضافة ونماذج الخصم والتحصيل نيابة عن المسجل فى المستقبل القريب.

حضر الندوة عادل محجوب، مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، وحسن سيد، مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأحمد خيرى، مراجع كسب عمل بمركز كبار الممولين، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الإلكترونى، وضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111).