غدا.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

تستأنف شركة مصر للطيران، غدا الإثنين رحلاتها الجوية الي العاصمة القطرية الدوحة ،وذلك بعد قرارات سلطة الطيران المدني برفع حظر الطيران وعودة الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقف دام ثلاث سنوات.
و تبدأ مصر للطيران تشغيل أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى قطر غدا الإثنين ، بمعدل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة ، وتسير رحلاتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.
ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.
وطرحت مصر للطيران تخفيض 20 % على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة ، ويسري هذا التخفيض عند شراء التذاكر حتى 10 فبراير المقبل ، والسفر حتى 27 مارس، وذلك في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر .
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