وزير النقل: انتهاء تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية نهاية 2021

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، والتي بدأها بمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة متعددة الأغراض حيث بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن 44 %، وأوشكت أعمال الردم للمحطة التي تصل مساحتها نصف مليون متر2 على الانتهاء مع نهاية الشهر الجاري.

كما تابع الوزير أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي انتهي منه حوالي 110 أمتار حتي الآن، وينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام، كما اطلع الوزير علي إجراءات اختيار المشغل العالمي للمحطة لضرورة العمل بمعدلات الأداء العالمية في الشحن والتفريغ مع الالتزام بكافة تعليمات وقوانين المحافظة علي البيئة.

واستعرض رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الخطوات التنفيذية لاختيار مكتب عالمي لتنفيذ أعمال المحاكاة للمحطة وأرصفتها والممر الملاحي وحوض ترسانة السفن بالميناء، وكذلك مخطط تدريب وتأهيل المرشدين علي قيادة السفن ورسوها علي أرصفة المحطة، خاصة وأن تجهيز أعمال المحاكاة يعتبر أحد أهم المطالب للتشغيل الآمن للمحطة.

وأكد وزير النقل على أهمية اتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل حرصاً على أرواح العاملين مع ضرورة ارتدائهم لكافة وسائل الحماية، وكذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع، كما أكد علي الالتزام بالانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، لافتا إلى أهمية المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع انشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن / سنة، ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 70%.

كما تابع الوزير مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متراً وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 85.5 %.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وفي ختام جولته، تفقد الوزير مشروع إنشاء عدد 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (٢ كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز.